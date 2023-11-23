Глава МАГАТЕ повідомив про масштабне скидання води з ядерного реактора в Північній Кореї

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив про сильний витік води із системи охолодження реактора на ключовому ядерному комплексі Північної Кореї в Йонбені, повідомляє Укрінформ.

«Підвищений рівень активності спостерігався на (легководному реактору – ред.) LWR і поблизу нього. З середини жовтня 2023 року спостерігався сильний відтік води із системи охолодження», - пояснив Гроссі спостереження МАГАТЕ за легководним реактором (LWR) на ядерному комплексі в 100 кілометрах на північ від Пхеньяна.

Гроссі наголосив на безперервній діяльності в комплексі Йонбен, повторивши, що «очевидне» продовження ядерної програми Північної Кореї є «явним» порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

«Реактор потужністю 5 МВт(е) був зупинений на три-чотири тижні протягом вересня та початку жовтня 2023 року, однак зараз є ознаки роботи. Існують також ознаки поточної роботи заводу з центрифужного збагачення та його прибудови», – сказав він.

Глава МАГАТЕ також підкреслив, що північний ядерний полігон Пунгері залишається «готовим до проведення нового ядерного випробування», яке Гроссі назвав «приводом для серйозного занепокоєння».

Він висловив глибокий жаль з приводу ядерної діяльності КНДР.

«Я закликаю КНДР повністю виконувати свої зобов’язання згідно з відповідними резолюціями РБ ООН, негайно співпрацювати з агентством у повному та ефективному виконанні її Угоди про гарантії ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї – ред.) та вирішити всі невирішені питання, особливо ті, що виникли під час відсутності інспекторів агентства», - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея повністю призупиняє військову угоду зі Сеулом. Після запуску Пхеньяном супутника-шпигуна Південна Корея заявила про відновлення польотів вздовж кордону.