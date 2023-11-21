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США засудили КНДР за запуск космічної ракети-носія

Такий запуск є зухвалим порушенням кількох резолюцій Радбезу ООН.

США засудили КНДР за запуск космічної ракети-носія
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати рішуче засуджують КНДР за запуск космічної ракети-носія з використанням технології балістичних ракет.

Про це повідомила речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон.

Вона наголосила, що цей запуск також підвищує напруженість і створює ризик дестабілізації ситуації з безпекою в регіоні та за його межами. 

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“Цей космічний запуск застосовував технології, які безпосередньо пов’язані з програмою міжконтинентальних балістичних ракет КНДР”, - підкреслила Вотсон. 

Речниця Ради нацбезпеки запропонувала всім країнам засудити цей запуск і закликала КНДР сісти за стіл серйозних переговорів.

Нагадаємо, Північна Корея відправила Росії уже понад 10 партій боєприпасів, зокрема більш ніж мільйон артилерійських снарядів.

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