Азербайджан передав другу частину гуманітарної допомоги для України

Азербайджан відправив другу частину гуманітарної допомоги, яка складається із електрообладнання. Про це повідомляє Міненергетики Азербайджану.

"До складу гуманітарного вантажу входять понад 900 тисяч метрів електричних кабелів і проводів, а також 18 трансформаторів і трансформаторних підстанцій", – ідеться у повідомленні.

Автоколона з 23 фур з гуманітарною допомогою, наданою Міністерством енергетики Азербайджанської Республіки, виїхала сьогодні з території Сумгайитського промислового парку. Розпорядженням глави держави найближчим часом планується відправити у рамках гуманітарної допомоги в Україну чергові партії електроустаткування загальною вартістю 7,6 млн доларів США.

Нагадаємо, 30 жовтня з Азербайджану до України відправили першу партію електрообладнання. Конвой складається з 14 вантажівок.