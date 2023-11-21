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Азербайджан передав другу частину гуманітарної допомоги для України

Країна-союзник передала електрообладнання.

Азербайджан передав другу частину гуманітарної допомоги для України
Фото: Міненергетики Азербайджану

Азербайджан відправив другу частину гуманітарної допомоги, яка складається із електрообладнання. Про це повідомляє Міненергетики Азербайджану.

"До складу гуманітарного вантажу входять понад 900 тисяч метрів електричних кабелів і проводів, а також 18 трансформаторів і трансформаторних підстанцій",  – ідеться у повідомленні.

Автоколона з 23 фур з гуманітарною допомогою, наданою Міністерством енергетики Азербайджанської Республіки, виїхала сьогодні з території Сумгайитського промислового парку. Розпорядженням глави держави найближчим часом планується відправити у рамках гуманітарної допомоги в Україну чергові партії електроустаткування загальною вартістю 7,6 млн доларів США.

Нагадаємо, 30 жовтня з Азербайджану до України відправили першу партію електрообладнання. Конвой складається з 14 вантажівок.

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