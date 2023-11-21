Російські терористи обстріляли передмістя Херсона. Є поранені

Відомо про двох постраждалих з мінно-вибуховими травмами.

Російські окупанти знову обстріляли передмістя Херсона. Внаслідок обстрілу мінно-вибухові травми отримали двоє місцевих мешканців. Про це повідомив голова МВА Херсона Роман Мрочко.

"До однієї з херсонських лікарень доставлений 62-річний чоловік. Попередній діагноз – мінно-вибухова травма. Наразі він дообстежується", – повідомив Мрочко..

Чоловік був поранений внаслідок ворожого обстрілу передмістя Херсона близько 14:30. Стало відомо про ще одну постраждалу, яка отримала поранення під час обстрілу передмістя Херсона з боку російських окупаційних військ. Жінка 1962-го року народження наразі дообстежується.

Нагадаємо, у понеділок російські окупанти знову завдали ударів по Херсону. Внаслідок обстрілів загинули двоє місцевих мешканців, ще троє зазнали поранень.