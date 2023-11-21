ООН: кількість підтверджених випадків загибелі цивільних осіб в Україні перевищує 10 тисяч

Понад 560 – діти. В ООН зазначають, що реальна цифра загиблих цивільних може бути значно вищою.

З моменту повномасштабного збройного нападу Російської Федерації на Україну 24 лютого 2022 року зафіксовано щонайменше 10 000 випадків загибелі цивільних осіб, понад 560 з яких становили діти, а також більше 18 500 випадків поранення цивільних осіб.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

15 листопада цього року в результаті потрапляння ракети в чотириповерховий житловий будинок у м. Селидове Донецької області на підконтрольній Україні території загинули чотири цивільні особи, збільшивши загальну кількість загиблих цивільних до понад 10 000 осіб. Згадані вище загиблі включають сім'ю, яка була вимушена переселитись ще на початку війни, та 85-річну жінку.

«Десять тисяч загиблих цивільних осіб – це похмура віха для України, – зазначила Даніель Белль, голова Моніторингової місії. – Війна Російської Федерації проти України триває вже 21-й місяць та загрожує перетворитися на тривалий конфлікт, що потягне за собою втрати людських життів, масштаби яких годі й уявити».

ММПЛУ заявила, що цифра 10 000 відображає кількість випадків загибелі цивільних осіб, верифікованих шляхом застосування її власної методології, та попередила, що справжня цифра може бути значно вищою, оскільки перевірка таких даних є складною та займає певний час.

Зазначається, що випадок у м. Селидове минулого тижня є типовим прикладом атак, які призводять до загибелі та поранення цивільного населення, зазначає ММПЛУ. Протягом останніх трьох місяців із серпня по жовтень, переважна більшість підтверджених випадків загибелі та поранення серед цивільного населення – 86% від загальної кількості – трапилась на території, підконтрольній уряду України.

Більшість випадків сталася в результаті застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження, наприклад артилерійських снарядів, касетних боєприпасів, ракет та баражуючих боєприпасів. Дані про втрати серед цивільних осіб в Україні непропорційно відображають втрати серед людей похилого віку, які часто не мають можливості переїхати до безпечних місць.

Моніторинг ММПЛУ показує, що значна кількість випадків загибелі та поранення цивільних осіб трапляється далеко від лінії фронту, головним чином через застосування збройними силами Російської Федерації далекобійних ракет і баражуючих боєприпасів, які вражають цілі у населених пунктах по всій країні.

«За останні три місяці майже половина випадків загибелі та поранення цивільних осіб сталася далеко від лінії фронту. Можна констатувати, що в Україні зараз немає повністю безпечних місць», – зазначила пані Белль.

Нагадаємо, у кінці жовтня Моніторингова місія ООН заявила, що має підтвердження причетності Росії до атаки на Грозу на Харківщині. Місія з'ясувала, що ракета "Іскандер", якою вдарили по Грозі, перебуває в арсеналі російської армії, оскільки українська не має такої зброї.