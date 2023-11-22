З початку обов’язкової евакуації з Херсонщини вивезли 573 дитини

З 23 населених пунктів Херсонської області вдалося евакуювати 573 дитини з родинами. У безпечні регіони треба вивезти ще 220 дітей.

Про це повідомив у Media Center Ukraine керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

"Найбільша кількість дітей залишилась у населених пунктах Комишани та Приозерне, там більше 100 дітей знаходиться. З 23 населених пунктів приблизно в 10 ще є діти", – розповів він.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни здійснили 115 обстрілів Херсонщини, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Внаслідок ворожих атак одна мирна людина загинула, семеро поранені.