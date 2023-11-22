Один цивільний загинув, ще сім поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонської області

За минулу добу росіяни здійснили 115 обстрілів Херсона і області, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Одна мирна людина загинула, семеро поранені.

По Херсону ворог випустив 46 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі заводу, навчального закладу, гуртожитку та магазину в Бериславському районі; офісну будівлю у Херсоні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що загиблим є чоловік у Бериславі. Це чоловік, на будинок якого росіяни кинули КАБ.