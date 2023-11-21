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Киян попередили про сніг та ожеледицю в столиці 22 листопада

Поліцейські просять містян бути обережними під час ускладнення погодних умов.

Киян попередили про сніг та ожеледицю в столиці 22 листопада
скріншот відео
Фото: kyivcity.gov.ua

Завтра, 22 листопада, у Києві очікується сніг, а на дорогах ожеледиця.

Про це попереджає пресслужба Патрульної поліції Києва.

Поліцейські просять містян бути обережними під час ускладнення погодних умов.

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“Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху”, - закликали патрульні. 

Вони також звернулись до пішоходів із закликом переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світлоповертаючі елементи.

Як раніше повідомлялось, безморозний період, який тривав у Києві з 31 березня, цього року закінчився 18 листопада. Цього року було зафіксовано рекордно довгий безморозний період – 232 дні.

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