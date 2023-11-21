Киян попередили про сніг та ожеледицю в столиці 22 листопада

Поліцейські просять містян бути обережними під час ускладнення погодних умов.

Завтра, 22 листопада, у Києві очікується сніг, а на дорогах ожеледиця.

Про це попереджає пресслужба Патрульної поліції Києва.

Поліцейські просять містян бути обережними під час ускладнення погодних умов.

“Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху”, - закликали патрульні.

Вони також звернулись до пішоходів із закликом переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світлоповертаючі елементи.

Як раніше повідомлялось, безморозний період, який тривав у Києві з 31 березня, цього року закінчився 18 листопада. Цього року було зафіксовано рекордно довгий безморозний період – 232 дні.