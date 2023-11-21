Російська армія цинічно обстрілює бойових медиків та евакуаційні машини, — речник ЗСУ

Ворог зменшив інтенсивність штурмів, однак не покидає спроб оточити Авдіївку.

Російська армія зменшили кількість штурмових дій біля Авдіївки, однак, не покидає спроб оточити місто. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"В зоні операцій ОСУВ "Таврія" російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Сьогодні вони безуспішно штурмували східніше Новобахмутівки і в районах Сєвєрного та Авдіївки. Загалом за день українські військовослужбовці відбили 8 ворожих атак", — зазначив Штупун.

За словами речника ЗСУ, російські окупанти зменшили кількість штурмових дій, але цинічно обстрілюють військових медиків і евакуаційні машини.

Нагадаємо, Сили оборони стійко тримають оборону Авдіївки.На Таврійському напрямку українська армія продовжує знищувати російських окупантів.