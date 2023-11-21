Ворог завдав повторного авіаудару по Бериславу: загинув чоловік

У вівторок російські окупанти завдали авіаудари по місту Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілів під завалами приватного будинку опинився 65-чоловік. Він отримав несумісні із життям травми. Прокуратура Херсонської області розпочала кримінальне провадження.

"За даними слідства, 21 листопада 2023 року вдень російські військові завдали авіаудар керованими авіабомбами, ймовірно, з СУ-34 по місту Берислав Херсонської області. З-під завалів приватного будинку рятувальники дістали тіло загиблого 65- річного чоловіка. Також травми отримав 57-річний місцевий житель", — йдеться у опвідомленні прокуратури.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Нагадаємо, у вівторок російські терористи скинули 25 авіабомб на Бериславський та Каховський райони внаслідок чого поранення отримали двоє чоловіків.