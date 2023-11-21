Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
США нададуть Україні нову систему HIMARS
США нададуть Україні нову систему HIMARS
ГоловнаПолітика

​Зеленський провів двосторонні зустрічі з президентами Європейської ради і Молдови

Йшлося, зокрема, про український експорт територією Молдови.

​Зеленський провів двосторонні зустрічі з президентами Європейської ради і Молдови
Шарль Мішель, Володимир Зеленський і Мая Санду
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонні зустрічі з президентами Європейської ради Шарлем Мішелем і Молдова Маєю Санду, які перебувають у нашій державі з візитом.

Про це йдеться на сайті Президента.

Зеленський подякував Мішелю за візит у День Гідності та Свободи і відзначив важливість допомоги від європейських партнерів. Також він висловив сподівання про позитивне рішення саміту ЄС у грудні щодо України.

"Я радий усім результатам нашої великої роботи. Усіх нас – парламенту, уряду – щодо імплементації всіх рекомендацій (Європейської комісії. – Ред.). Ми справді розраховуємо на потужне рішення в грудні", – сказав Президент.

Зеленський додав, що наша держава також розраховує на продовження фінансової та військової допомоги.

На зустрічі з Маєю Санду глава держави відзначив важливість подальшого розвитку спільних інфраструктурних проєктів. Президенти обговорили, зокрема, розширення можливостей українського експорту, зокрема територією Молдови.

"Україна та Молдова мають спільну мету – членство у Європейському Союзі. І спільно рухаються до реалізації цієї мети. Дуже символічно, що зараз, через десять років після нашої Революції Гідності, ми разом. Ми разом додаємо результатів для наших країн і зміцнюємо і наш регіон, і всю Європу", – зазначив Зеленський.

Президенти обговорили питання безпеки, а також виклики, які постають перед Україною та Молдовою в зимовий період, і скоординували кроки щодо двосторонньої співпраці в енергетичній галузі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, нині Володимир та Олена Зеленські разом із президенткою Молдови Маєю Санду вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності

Раніше Люксембург висловився за старт переговорів про членство України в ЄС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies