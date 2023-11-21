Рада прийняла за основу законопроєкт, який дозволяє НАЗК перевіряти майно посадовців, придбане до держслужби

Цей законопроєкт відповідає нещодавнім вимогах Єврокомісії для початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Сьогодні, 21 листопада, Верховна Рада ухвалила у першому читання (за основу) законопроєкт 10262, який дозволяє Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснювати перевірки майна і транспортних засобів посадовців, придбаних ними до призначення.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ухвалення за основу відповідного законопроєкту №10262 "Про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" щодо приведення окремих положень у відповідність із висновками Європейської комісії щодо України" підтримали 278 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Законопроєкт пропонує виключити із зазначеного закону норму, яка раніше забороняла перевірки нерухомості та транспортних засобів, придбаних до призначення на посаду.

Водночас передбачаються і зміни до перевірки електронних декларацій: раніше НАЗК не перевіряло вже оприлюднену інформацію без виявлення порушень. Нова ж редакція закону дасть змогу здійснювати перевірку, зважаючи на появу нової інформації або нові джерела інформації, невідомі під час попередньої перевірки.

Ці зміни зумовлені вимогами звіту Єврокомісії від 8 листопада 2023 року.

Тепер за законопроєкт мають проголосувати нардепи у другому читанні.

Нагадаємо, також сьогодні Рада у першому читанні підримала інший важливий для євроінтеграції України законопроєкт - про посилення незалежності САП. Документ є однією з рекомендації Єврокомісії і передбачає посилення самостійності органу, що розслідує топкоруцпію.