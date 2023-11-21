МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Кабмін звільнив голову Державної служби спецзв'язку
Кабмін звільнив голову Державної служби спецзв'язку
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
США нададуть Україні нову систему HIMARS
США нададуть Україні нову систему HIMARS
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
ГоловнаПолітика

Зеленський вважає, що військовим командирам не варто займатися політикою

Він також вважає, що вище керівництво ризикує отримати непокору з боку своїх солдатів, якщо вони стануть політиками. 

Зеленський вважає, що військовим командирам не варто займатися політикою
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що залучення генералів у політику ставить під загрозу національну єдність. Ця репліка прозвучала на тлі публікації Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо глухого кута в війні, пише The Sun, журналіст якого поспілкувався з Зеленським у Києві.

Коли газета The Sun запитала Зеленського про стосунки з командуванням, президент сказав, що генерали, які прийшли в політику, зробили помилку. Він також вважає, що вище керівництво ризикує отримати непокору з боку своїх солдатів, якщо вони стануть політиками. 

Він розповів про українських командирів, які пішли в політику після 2014 року, коли Росія окупувала Крим і частину східних областей.

"Різні політичні сили штовхають військових у політику", – сказав він.

Президент додав, що "це було після 2014 року, коли кожна політична партія хотіла якихось військових, зірок війни, і я вважаю, що це була дуже велика помилка".

"Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право, тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни", – заявив він.

"При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії, і все, і не може бути двох, трьох, чотирьох, п’яти. Є лише одне, за законом і в умовах війни про це навіть не може бути й мови. Це не веде до єдності нації", – додав він.

Наприкінці жовтня Валерій Залужний написав для The Economist розлогу колонку про поточний стан справ на фронті. Головком наголосив, що війна зараз переходить у позиційну, і що задля виходу з цього стану потрібна низка речей: завоювання переваги у повітрі, подолання глибокоешелонованої системи мінно-вибухових загороджень, підвищення ефективності контрбатарейної боротьби, створення та підготовки необхідних резервів, нарощування спроможностей радіоелектронної боротьби. Роздуми він наводив з військової точки зору, а не політичної, але наголосив, що позиційна війна призведе до її затягування, що вигідне ворогу.

Заступник Єрмака Ігор Жовква на це вирішив заявити, що після публікації "його в паніці запитували", чи ми в глухому куті. Він також вирішив порекомендувати військовим "менше коментувати" події на фронті. 

Президент Зеленський у відповідь на публікацію запевнив, що патової ситуації немає. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies