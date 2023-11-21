Зеленський вважає, що військовим командирам не варто займатися політикою

Він також вважає, що вище керівництво ризикує отримати непокору з боку своїх солдатів, якщо вони стануть політиками.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що залучення генералів у політику ставить під загрозу національну єдність. Ця репліка прозвучала на тлі публікації Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо глухого кута в війні, пише The Sun, журналіст якого поспілкувався з Зеленським у Києві.

Коли газета The Sun запитала Зеленського про стосунки з командуванням, президент сказав, що генерали, які прийшли в політику, зробили помилку. Він також вважає, що вище керівництво ризикує отримати непокору з боку своїх солдатів, якщо вони стануть політиками.

Він розповів про українських командирів, які пішли в політику після 2014 року, коли Росія окупувала Крим і частину східних областей.

"Різні політичні сили штовхають військових у політику", – сказав він.

Президент додав, що "це було після 2014 року, коли кожна політична партія хотіла якихось військових, зірок війни, і я вважаю, що це була дуже велика помилка".

"Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право, тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни", – заявив він.

"При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії, і все, і не може бути двох, трьох, чотирьох, п’яти. Є лише одне, за законом і в умовах війни про це навіть не може бути й мови. Це не веде до єдності нації", – додав він.

Наприкінці жовтня Валерій Залужний написав для The Economist розлогу колонку про поточний стан справ на фронті. Головком наголосив, що війна зараз переходить у позиційну, і що задля виходу з цього стану потрібна низка речей: завоювання переваги у повітрі, подолання глибокоешелонованої системи мінно-вибухових загороджень, підвищення ефективності контрбатарейної боротьби, створення та підготовки необхідних резервів, нарощування спроможностей радіоелектронної боротьби. Роздуми він наводив з військової точки зору, а не політичної, але наголосив, що позиційна війна призведе до її затягування, що вигідне ворогу.

Заступник Єрмака Ігор Жовква на це вирішив заявити, що після публікації "його в паніці запитували", чи ми в глухому куті. Він також вирішив порекомендувати військовим "менше коментувати" події на фронті.

Президент Зеленський у відповідь на публікацію запевнив, що патової ситуації немає.