Данілов: Через 15-20 років світ очікує нова "вісь зла", до якої, крім Ірану, Росії та Китаю, увійдуть деякі європейські країни

Необхідні зміни у ставленні Заходу до РФ та жорстка відповідь агресорові.

Якщо не відбудуться зміни у ставленні Заходу до Росії та зміни у самій країні-агресорці, то через 15-20 років світ очікує нова "вісь зла", до якої увійдуть не тільки Північна Корея, Китай, Іран та Росія, але й деякі європейські країни.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у виступі на Halifax International Security Forum.

"Світ перебуває у турбулентності. Відбувається зростання геополітичної конкуренції між Вашингтоном і Пекіном. Все частіше лунають месиджі про новий світовий порядок, багатополярний світ і т.п... У більш широкому сенсі йдеться про боротьбу між демократією і тиранією. Росія є загрозою для України, Китай – основна загроза для США, а союз Китай-Росія-Іран – виклик для всього світу", - зауважив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що Захід має дати "жорстку відповідь" Росії на її вторгнення в Україну.

"Боятися її не слід, що довела Україна. Натомість з боку демократичного світу потрібна "жорстка відповідь", оскільки рф розуміє тільки мову сили", - додав Данілов.

За його словами, Україна занепокоєна тим, що серед окремих партнерів активізувалися дискусії з приводу необхідності проведення перемовин, консультацій, зустрічей з росіянами і припинення вогню. "Все це від рудиментного страху перед Росією", - додав Данілов.

Нагадаємо, Китай, Іран і Росія раніше провели почнуть спільні військові навчання в Оманській затоці. Кім того, Росія та Іран розширюють співпрацю у сфері оборони, що допоможе Москві продовжити війну.

Сполучені Штати Америки розглядають співпрацю Росії та Північної Кореї як вулицю з двостороннім рухом, яка стає дедалі небезпечнішою.