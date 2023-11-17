Україна розпочала переговори з Німеччиною щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки

За дорученням президента України в п'ятницю розпочали перший раунд переговорів із Німеччиною щодо двосторонніх гарантій безпеки. Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Про це повідомляє Офіс президента.

"За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави сьогодні розпочато перший раунд переговорів із Федеративною Республікою Німеччина стосовно двосторонніх гарантій безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, укладеною 12 липня 2023 року у Вільнюсі", йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що українську перегворну групу очолює заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Нагадаємо, G7 підписала декларацію про безпекову підтримку України та допомогу в реформах, необхідних для членства в НАТО. На основі цього документу укладатимуть двосторонні безпекові угоди між Україною та окремими країнами-гарантами. До Спільної декларації підтримки України, яка була погоджена G7 приєдналися: Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія і Португалія.