На зустрічі були представлені медіа з Анголи, Ботсвани, Тунісу, Республіки Гвінея, Кенії, Марокко, Нігерії, Сенегалу, Південно-Африканської Республіки та Замбії.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із журналістами африканських ЗМІ.

Про це йдеться на сайті глави держави.

На зустрічі були представлені медіа з Анголи, Ботсвани, Тунісу, Республіки Гвінея, Кенії, Марокко, Нігерії, Сенегалу, Південно-Африканської Республіки та Замбії.

Зеленський розповів про війну в Україні, фейки і російську пропаганду, а також наголосив на важливості співпраці між Україною та Африкою. Зокрема, йшлося про торгівлю і роботу "зернового коридору"

Президент наголосив, що Україна має намір залишатися гарантом продовольчої безпеки, забезпечуючи роботу, зокрема, альтернативного "зернового коридору" попри всі спроби РФ завадити його функціонуванню.

Зеленський повідомив, що за перший місяць роботи цього коридору Україна транспортувала 4 млн тонн аграрної продукції, що дорівнює обсягу експорту зернових за місяць роботи першої зернової ініціативи, створеної на основі домовленостей із Туреччиною та ООН.

Глава держави також розповів про ініціативу побудувати зернові хаби в Африці, із яких можна було б транспортувати аграрну продукцію по всьому континенту, незалежно від дій влади Росії чи інших подібних держав.

За словами Президента, після перемоги Україна такожготова інвестувати в країни Африки. Зеленський нагадав, що наша держава відкриває 10 посольств на африканському континенті, що є важливою політичною та фінансовою інвестицією в умовах війни.

"У кожної держави є якийсь сильний напрям і є напрями, які лише починають розвиватися та є дефіцитними. Якщо ми розвинені в сільському господарстві й можемо бути гарантом, другом, стратегічним партнером африканських країн у цьому напрямі – ми хочемо цього", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Росія "монополізувала відносини з країнами Африки" і додав, що готовий приїхати з візитом на африканський континент і налагодити контакт із максимальною кількістю лідерів африканських країн та суспільствами, які вони представляють.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що стратегією України в питанні відносин з Африканським континентом є звільнення Африки від російського контролю.

Також, за словами Кулеби, Африка зацікавлена не лише в купівлі української зброї, а й у розміщенні на своїй території її виробництва.