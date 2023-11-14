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Кабмін погодив євроінтеграційний законопроєкт про збільшення кількості працівників НАБУ на 300 осіб

Також урядовці підтримали виключення окремих положень із закону про запобігання корупції, які зменшують ефективність механізму декларування активів.

Кабмін погодив євроінтеграційний законопроєкт про збільшення кількості працівників НАБУ на 300 осіб
Фото: Пресслужба КСУ

Кабінет Міністрів на засіданні 14 листопада погодив два євроінтеграційні законопроєкти.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, один документ передбачає збільшення кількості співробітників НАБУ на 300 осіб (поетапно, по сто упродовж кожного з наступних років.

Інший виключить окремі положення із закону про запобігання корупції, які зменшують ефективність механізму декларування активів.

"Прийняття цих двох законопроєктів означатиме виконання одразу двох з чотирьох ключових рекомендацій, які надала нам Єврокомісія у своєму звіті щодо розширення. Будемо прохати народних депутатів та профільний комітет розглянути ці ініціативи у пріоритетному порядку", - додав Малюська.

За інформацією представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, чисельність штату Національного антикорупційного бюро має зрости  з 700 до 1000 осіб. Буде і збільшення кількості осіб начальницького складу - з 500 до 750 осіб.

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Нагадаємо, Єврокомісія офіційно рекомендує почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що нашій державі ще слід попрацювати над певними реформами включно з антикорупційною. 

Також Єврокомісія у своєму звіті наголосила на необхідності ухвалення законопроєкту про прозорий конкурс на директора Бюро економічної безпеки та працівників, перезавантаження та підзвітність органу.

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