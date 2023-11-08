Єврокомісія рекомендує почати процес переговорів про вступ України до ЄС

Єврокомісія офіційно рекомендує почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Про це заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Україна робить зусилля на шляху реформ. Наступну оцінку її поступу нададуть у березні 2024.

"Ми прийняли наш Пакет про розширення на 2023 рік, у якому рекомендовано розпочати переговори з Україною та Молдовою, надати статус кандидата Грузії та розпочати переговори про приєднання з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності", – заявили в Єврокомісії.

Фото: Єврокомісія

Урсула фон дер Ляєн сказала, що Україні ще слід попрацювати над певними реформами включно з антикорупційною.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, рекомендація Єврокомісії має ключове значення для ухвалення лідерами ЄС у грудні цього року політичного рішення про початок переговорів з Україною.

"Згідно зі звітом, ми виконали 90% реформ, які були передбачені в статусі кандидата на членство", – сказав голова уряду.

Учора Радіо Свобода писало, що ЄК вважає повністю успішними чотири з семи вимог: впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору, реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Натомість над боротьбою з корупцією, законодавством про нацменшини та зменшенням впливу олігархів ще слід працювати.

Статус кандидата в члени ЄС Україна отримала в червні 2022, і разом із ним – сім вимог, які необхідно виконати для початку переговорів про вступ.