Єврокомісія вимагає, аби Мадрид роз’яснив “можливий закон про амністію каталонців”

Уряд Іспанії отримав лист від єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерс, в якому він просить надати інформацію про можливе ухвалення закону про амністію каталонців-сепаратистів та окреслити деталі потенційного законопроєкту.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Посадовці зазначили, що Єврокомісія отримала “численні зауваження від громадян та інших щодо цього запланованого закону”, і що Рейндерс “хотів би отримати більше деталей від іспанської влади, щоб сформувати думку”.

Каталонські політики та лідери громадянського суспільства після незаконного референдуму про незалежність 2017 року потрапили під кримінальне переслідування за розтрату та неналежне управління. Їх обвинувачують у перепризначенні державних коштів і використання їх на фінансування боротьби за незалежність.

Раніше 87% членів Соціалістичної партії (PSOE) підтримали контроверсійну амністію каталонських сепаратистів в обмін на підтримку другого терміну прем’єра Педро Санчеса. Якщо політики зараз розроблять закон, щоб уникнути власного судового переслідування, Єврокомісія може втрутитися через проблеми верховенства права, про які вже заявили у Генеральній раді судової влади Іспанії.

Закон про амністію також може закрити двері для будь-яких розслідувань, пов’язаних із роллю Росії у спробі відокремлення Каталонії. Газета New York Times з посиланням на західну розвідку написала, що після поїздки помічника лідера каталонців Карлеса Пучдемона до Росії, останній звернувся за допомогою до Москви.

Міністр президентства Іспанії Фелікс Боланьйос відповів на лист Рейндерса, про який, за його словами, він “дізнався через ЗМІ”. Боланьйос стверджував, що оскільки уряд зараз виконує тимчасові функції, він не може пропонувати жодних законів. “Будь-який законопроєкт, який може бути зареєстрований у Конгресі депутатів (парламенті Іспанії), буде надходити від парламентських груп, а не від ради міністрів”, − зазначив він.

На запитання, чи означає це, що Санчес і його уряд не знали, про що його представники вели переговори з Пучдемоном у Бельгії, де каталонський лідер перебуває у самовигнанні, речник прем’єра наполягав, що “це ще не справа уряду”.Водночас він визнав, що “між партіями ведуться переговори, однак закон ще навіть не дійшов до Конгресу депутатів”.

Нагадаємо, в Іспанії зараз діє тимчасовий уряд Санчеса. Санчес і його союзники в лівому альянсі Sumar мають найкращі шанси сформувати уряд, але можуть зробити це лише за підтримки двох основних партій, які виступають за незалежність Каталонії − Каталонських лівих республіканців (ERC) і “Junts” (Разом). У той час як ліві республіканці підписав угоду з соціалістами, Junts все ще веде переговори про свою підтримку. У соціалістів є менше трьох тижнів до 27 листопада, щоб досягти угоди та домогтися парламентської підтримки нового уряду Санчеса, щоб він міг продовжувати залишатися при владі, перш ніж розпочнуться нові вибори.