Українські військові навчатимуться в Іспанії керувати ЗРК "Hawk"

Група військових вже прибула до Іспанії.

Група українських військових розпочала навчання з використання зенітно-ракетного комплексу HAWK у рамках діяльності Європейської військової місії допомоги Україні. Про це інформує Штаб оборони Іспанії.

"У рамках зобов’язань Іспанії допомогти Україні в її можливостях самооборони, зенітно-артилерійський полк № 74 було знову призначено для навчання особового складу Збройних Сил України щодо експлуатації ЗРК "HAWK", йдеться у повідомленні.

Завдяки практичним навикам українські військові отримають необхідні знання щодо роботи зенітної системи, які допоможуть уполіпшенні можливостей протиповітряної оборони перед загрозою від ворожих літаків, чи то ракет, чи то безпілотних авіаційних систем.

Група українських військових ропочала навчання з управління зенітно-ракетних комплексів "Patriot" у Німеччині.