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Україна евакуювала першу групу з 43 своїх громадян із Гази

Україна також допомогла евакуювати 36 громадян Молдови. 

Україна евакуювала першу групу з 43 своїх громадян із Гази
Ілюстратвине фото
Фото: EPA/UPG

Україна евакуювала першу групу з 43 своїх громадян із сектору Гази.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський

“Україна успішно евакуювала першу групу з 43 громадян України з Гази. Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови, і ми раді допомогти нашому дружньому сусідові”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що евакуація триває. Українські посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше громадян із Гази.

Раніше посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що дозвіл на евакуацію з сектору Гази отримав 101 громадянин України. 

У понеділок, 6 листопада, КПП "Рафах" на кордоні Єгипту і сектора Гази знову почав працювати на пропуск з анклаву іноземців та осіб із подвійним громадянством, а також поранених палестинців.

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