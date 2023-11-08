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Світове виробництво вина впало до найнижчого рівня майже за 40 років

На виноробство впливають екстремальні погодні явища.

Світове виробництво вина впало до найнижчого рівня майже за 40 років
Фото: EPA/UPG

Світове виробництво вина цього року впало до найнижчого рівня з 1961 року, оскільки виноградники постраждали від екстремальних погодних явищ.

Про це повідомили у Міжнародній організації винограду та вина (OIV), пише The Guardian.

Обсяг виробництва досяг 244,1 мільйона гектолітрів, що на сім відсотків менше, ніж у 2022 році, заявив міжурядовий орган, представивши свої перші оцінки.

“І знову екстремальні кліматичні умови, такі як ранні заморозки, сильні дощі та посуха, суттєво вплинули на врожайність світових виноградників”, − заявили в організації.

У низці великих виробників у південній півкулі спостерігалося значне падіння виробництва. В Австралії, Аргентині, Чилі, Південній Африці та Бразилії обсяги виробництва знизилися на 10–30%.

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Італія втратила титул найбільшого світового виробника, оскільки її виробництво впало на 12%, що дозволило Франції повернути перше місце. Виробництво Парижа залишилося стабільним.

Іспанія зберегла свою позицію третього за величиною виробника вина у світі, хоча її виробництво впало на 14% та на 19% порівняно із середнім показником за п'ять років.

Позитивним моментом галузі є те, що вона може допомогти пом'якшити ринковий дисбаланс. “В умовах, коли глобальне споживання знижується, а запаси в багатьох регіонах світу високі, очікуваний низький рівень виробництва може призвести до рівноваги світового ринку”, − заявили в OIV.

Хоча організація говорить про екстремальні погодні явища, що впливають на виробництво, вона ще має остаточно пов'язати це зі зміною клімату, сказав Інакі Гарсіа де Кортасар-Атаурі з французького національного агрономічного дослідницького інституту IRAE. За його словами, збитки в Італії були викликані тим, що оброблювані землі не здатні поглинати воду так само добре, як природний ґрунт.

Але “можна спостерігати, що екстремальні погодні явища стають дедалі частішими”, − зазначив він. Хвилі тепла чи дощові періоди вражають певні регіони та ускладнюють актуальні проблеми, такі як пліснява.

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