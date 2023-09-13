Франція вперше за 9 років поверне собі позицію найбільшого виробника вина у світі

Виробництво вина в Італії, відповідно до прогнозів, скоротиться на 12% цього року до рівня нижчого за 44 мільйонів гектолітрів через екстремальні погодні умови та грибкові захворювання, які серйозно вразили виноградники.
Про це пише Reuters з посиланням на італійські винні лобі UIV та Assoenologi.
Це падіння означає, що Італія втратить позицію найбільшого виробника вина у світі, а Франція поверне собі першу позицію вперше за дев’ять років.
Північні регіони Італії планують зареєструвати невелике зростання виробництва − на 0,8%. Однак очікується, що виробництво впаде приблизно на 20% у центральних регіонах і приблизно на 30% на півдні.
Грибок, що вражає листя та плоди виноградної лози, викликає захворювання винограду під назвою пероноспороз.
Проте якість вина не постраждає, заявив керівник асоціації винних експертів Assoenologi Ріккардо Котарелла. “З урожаю 2023 року ми, безсумнівно, отримаємо високоякісні вина”, − сказав він.
Додамо, актуальні запаси вина в Італії становлять понад 49 мільйонів гектолітрів, що є найвищим рівнем за останні шість років. Гектолітр еквівалентний 100 літрам або 133 стандартним пляшкам вина.