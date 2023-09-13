Франція вперше за 9 років поверне собі позицію найбільшого виробника вина у світі

Виробництво вина в Італії, відповідно до прогнозів, скоротиться на 12% цього року до рівня нижчого за 44 мільйонів гектолітрів через екстремальні погодні умови та грибкові захворювання, які серйозно вразили виноградники.

Про це пише Reuters з посиланням на італійські винні лобі UIV та Assoenologi.

Це падіння означає, що Італія втратить позицію найбільшого виробника вина у світі, а Франція поверне собі першу позицію вперше за дев’ять років.

Північні регіони Італії планують зареєструвати невелике зростання виробництва − на 0,8%. Однак очікується, що виробництво впаде приблизно на 20% у центральних регіонах і приблизно на 30% на півдні.

Грибок, що вражає листя та плоди виноградної лози, викликає захворювання винограду під назвою пероноспороз.

Фото: EPA/UPG Виноградники у регіоні Помпеї, поблизу Неаполя, Італія

Проте якість вина не постраждає, заявив керівник асоціації винних експертів Assoenologi Ріккардо Котарелла. “З урожаю 2023 року ми, безсумнівно, отримаємо високоякісні вина”, − сказав він.

Додамо, актуальні запаси вина в Італії становлять понад 49 мільйонів гектолітрів, що є найвищим рівнем за останні шість років. Гектолітр еквівалентний 100 літрам або 133 стандартним пляшкам вина.