Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр
Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр
ГоловнаСвіт

У французькому Марселі зобов'язали прибрати з вулиць третину прокатних самокатів

Раніше повністю заборонили прокат самокатів у Парижі.

У французькому Марселі зобов'язали прибрати з вулиць третину прокатних самокатів
Фото: youtube.com

Мер французького міста Марсель Бенуа Паян заявив, що у місті зникнуть з вулиць більше третини прокатних електросамокатів через те, що вони "створюють хаос".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Мер зазначив, що зобов’язав операторів прибрати 1500 прокатних самокатів із близько 4000, тобто 37,5%.

Своє рішення він пояснив тим, що сфера надто погано врегульована, а оператори не квапляться щось радикально змінювати на вимогу міської влади.

"Якби у нас було стільки ліній метро, як у Парижі, я б уже сьогодні вранці заявив, що самокатів у нас не буде", – додав мер.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, Париж із 1 вересня став першою європейською столицею, де більше немає прокатних електросамокатів. Рішення про це ухвалили після референдуму в квітні, на якому більшість парижан висловилися за їхню заборону.

Нещодавно у Франції набули чинності нові правила для самокатників: ставати за кермо можна особам не молодшим 14 років (раніше – 12 років), а за пересування у неналежному місці чи удвох на одному самокаті загрожує штраф 135 євро, тоді як раніше – 35 євро.

Також з 1 вересня посилилися правила паркування електросамокатів у Вільнюсі - орендовані самокати не можна буде залишати де заманеться. З червня у литовській столиці встановили зони, куди не дозволено заїздити електросамокатом, а також обговорюють запровадження страховки для водіїв самокатів.

Про чіткіші правила для дрібного індивідуального транспорту задумалися також у Фінляндії.

В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами. Наступник кроком мають стати зміни до правил дорожнього руху. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies