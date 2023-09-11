У французькому Марселі зобов'язали прибрати з вулиць третину прокатних самокатів

Мер французького міста Марсель Бенуа Паян заявив, що у місті зникнуть з вулиць більше третини прокатних електросамокатів через те, що вони "створюють хаос".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Мер зазначив, що зобов’язав операторів прибрати 1500 прокатних самокатів із близько 4000, тобто 37,5%.

Своє рішення він пояснив тим, що сфера надто погано врегульована, а оператори не квапляться щось радикально змінювати на вимогу міської влади.

"Якби у нас було стільки ліній метро, як у Парижі, я б уже сьогодні вранці заявив, що самокатів у нас не буде", – додав мер.

Нагадаємо, Париж із 1 вересня став першою європейською столицею, де більше немає прокатних електросамокатів. Рішення про це ухвалили після референдуму в квітні, на якому більшість парижан висловилися за їхню заборону.

Нещодавно у Франції набули чинності нові правила для самокатників: ставати за кермо можна особам не молодшим 14 років (раніше – 12 років), а за пересування у неналежному місці чи удвох на одному самокаті загрожує штраф 135 євро, тоді як раніше – 35 євро.

Також з 1 вересня посилилися правила паркування електросамокатів у Вільнюсі - орендовані самокати не можна буде залишати де заманеться. З червня у литовській столиці встановили зони, куди не дозволено заїздити електросамокатом, а також обговорюють запровадження страховки для водіїв самокатів.

Про чіткіші правила для дрібного індивідуального транспорту задумалися також у Фінляндії.

В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами. Наступник кроком мають стати зміни до правил дорожнього руху.