Економіка єврозони зростатиме повільніше через інфляцію та рецесію у Німеччині

ВВП зони єдиної валюти зросте на 0,8% у 2023 році та на 1,3% у 2024 році.

Економіка єврозони зростатиме повільніше, ніж очікувалося, цього року та наступного року, оскільки споживчий попит страждає від високої інфляції, а економіка Німеччини цього року сповзає в рецесію.

Такими є прогнози Європейської комісії, пише Reuters.

У своїх проміжних прогнозах щодо ВВП та інфляції в п’яти найбільших економіках єврозони Комісія заявила, що ВВП зони єдиної валюти зросте на 0,8% у 2023 році та на 1,3% у 2024 році. Травневі прогнози були на рівні 1,1% та 1,6%.

“Слабкість внутрішнього попиту, зокрема споживання, показує, що високі споживчі ціни на більшість товарів і послуг, які все ще зростають, завдають більших збитків, ніж очікувалося у весняному прогнозі”, − заявили в Комісії.

Це відбувається попри зниження цін на енергоносії та надзвичайно потужний ринок праці, на якому спостерігається рекордно низький рівень безробіття, постійне розширення зайнятості та зростання заробітної плати.

Комісія прогнозує споживчу інфляцію в єврозоні на рівні 5,6% у 2023 році та 2,9% у 2024 році, що значно перевищує мету Європейського центрального банку у 2,0%. Інфляція цього року має бути нижчою за травневий прогноз 5,8%, але вищою за попередній прогноз у 2024 році, оскільки травневий прогноз становив 2,8%.

ЄЦБ стрімко підвищує ставки з середини 2022 року, щоб зупинити рекордне зростання цін, роблячи кредити для економіки дорожчими – фактор, який впав на прогноз зростання.

Нагадаємо, міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що Мінекономіки очікує зростання ВВП до 4% за підсумками цього року.