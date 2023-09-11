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Іноземні рятувальники допомагають шукати людей, які могли вижити після землетрусу у Марокко

Допомогу направили чотири країни.

Іноземні рятувальники допомагають шукати людей, які могли вижити після землетрусу у Марокко
Фото: EPA/UPG

Іноземні рятувальники доєдналися до пошуку людей, які могли вижити внаслідок землетрусу магнітудою 6,8 в Атлаських горах Марокко.

Про це пише The Guardian.

Його епіцентром стали гірські села на південь від Марракеша, стихія зачепила інфраструктуру аж до північного узбережжя Марокко.

Уряд повідомив, що щонайменше 2122 особи загинули й понад 2421 отримали поранення, багато з них перебувають у критичному стані. У Марракеші багато людей спали на тротуарах і площах, боячись повернутися у свої будинки.

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Цей землетрус став найбільшим у Марокко після землетрусу 1960 року, який зруйнував місто Агадір, забравши життя понад 12 000 людей.

Іспанія направила до Марокко 86 рятувальників і вісім пошукових собак. Допомогу направили також Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Великобританія.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що понад 300 тисяч людей постраждали від потужних поштовхів по всій країні. У Марракеші, в старому місті, яке є обʼєктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обвалилися деякі будівлі. Знаменита міська мечеть Кутубія 12-го століття зазнала пошкоджень, але масштаби невідомі. Згідно з початковими повідомленнями, частина мінарету, який височів над Джемаа-ель-Фна, ринковою площею та туристичним центром, обвалилася, поранивши двох людей.

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