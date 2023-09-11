Байден: на саміті G20 була "істотна згода" щодо необхідності справедливого миру в Україні

Президент США Джо Байден вважає, що серед лідерів країн Group of 20 на саміті в Індії була "істотна згода" щодо необхідності справедливого миру в Україні. Про це він сказав під час пресконференції у Вʼєтнамі, куди вирушив одразу після завершення заходів у Нью-Делі.

Байден вважає, що саміт був важливим моментом для США, аби продемонструвати глобальне лідерство і відданість вирішенню проблем, що мають значення для більшості в світі: інвестиціям у інклюзивну розбудову, вирішення кліматичної кризи, зміцнення продовольчої безпеки та освіти, глобальне здоровʼя та безпеку здоровʼя. Окрім економічних питань, йшлося і про війну проти України.

"Ми також обговорювали жорстоку та незаконну війну Росії в Україні. І в залі була істотна згода щодо необхідності справедливого – справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність", – сказав Байден.

На запитання журналіста Байден зазначив, що війна в Україні – "це не проблема з клином глобального Півдня", а "проблема з клином" з Росією та з Китаєм, які є членами G20.

Проблема з клином – поняття, що означає політичну чи соціальну проблему, яка часто має суперечливий та неоднозначний характер і розколює демографічну групу або населення.

Зауважимо, що ні президент РФ, ні лідер КНР на саміті в Індії присутніми не були.

Україну Індія не запрошувала, хоча торік президент Володимир Зеленський звертався до лідерів країн G20 на саміті в Балі онлайн і презентував їм справедливе бачення миру.

Дводенний саміт в Індії завершився учора. Його результатом стала спільна підсумкова декларація, до якої достатньо прохолодно поставився Київ через компромісні формулювання в частині розвʼязаної росіянами війни. Зокрема, в документі згадали про згубний вплив війни в Україні на світові процеси, однак не вказали, що саме РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Україна зазначила, що в частині щодо агресії Росії проти України G20 немає чим пишатися. Речник МЗС Олег Ніколенко написав, що реалістичнішим були б формулювання: не "всі країни" повинні діяти відповідно до принципів ООН, а конкретно Росія, не "війна в Україні", а війна проти України, не просто "недопустимими у війні є погрози ядерною зброєю", а у війні проти України недопустимими є погрози Росії ядерною зброєю.

У США натомість вважають, що декларація "дуже добре відстоює принцип, згідно з яким держави не можуть використовувати силу для отримання територій або для порушення територіальної цілісності, суверенітету чи політичної незалежності інших держав". Німеччина та Британія також позитивно оцінили документ.