Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Американський полковник розповсюджує дезінформацію, що “Україна давно програла війну”
Американський полковник розповсюджує дезінформацію, що “Україна давно програла війну”
У Київській області вночі пошкоджено обʼєкт інфраструктури та сільраду, – ОВА
У Київській області вночі пошкоджено обʼєкт інфраструктури та сільраду, – ОВА
ГоловнаСвіт

Байден: на саміті G20 була "істотна згода" щодо необхідності справедливого миру в Україні

Президент США поділився підсумками саміту під час візиту до Вʼєтнаму. 

Байден: на саміті G20 була "істотна згода" щодо необхідності справедливого миру в Україні
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден вважає, що серед лідерів країн Group of 20 на саміті в Індії була "істотна згода" щодо необхідності справедливого миру в Україні. Про це він сказав під час пресконференції у Вʼєтнамі, куди вирушив одразу після завершення заходів у Нью-Делі.

Байден вважає, що саміт був важливим моментом для США, аби продемонструвати глобальне лідерство і відданість вирішенню проблем, що мають значення для більшості в світі: інвестиціям у інклюзивну розбудову, вирішення кліматичної кризи, зміцнення продовольчої безпеки та освіти, глобальне здоровʼя та безпеку здоровʼя. Окрім економічних питань, йшлося і про війну проти України. 

"Ми також обговорювали жорстоку та незаконну війну Росії в Україні. І в залі була істотна згода щодо необхідності справедливого – справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність", – сказав Байден. 

На запитання журналіста Байден зазначив, що війна в Україні – "це не проблема з клином глобального Півдня", а "проблема з клином" з Росією та з Китаєм, які є членами G20. 

Проблема з клином – поняття, що означає політичну чи соціальну проблему, яка часто має суперечливий та неоднозначний характер і розколює демографічну групу або населення. 

Зауважимо, що ні президент РФ, ні лідер КНР на саміті в Індії присутніми не були.

Україну Індія не запрошувала, хоча торік президент Володимир Зеленський звертався до лідерів країн G20 на саміті в Балі онлайн і презентував їм справедливе бачення миру. 

Дводенний саміт в Індії завершився учора. Його результатом стала спільна підсумкова декларація, до якої достатньо прохолодно поставився Київ через компромісні формулювання в частині розвʼязаної росіянами війни. Зокрема, в документі згадали про згубний вплив війни в Україні на світові процеси, однак не вказали, що саме РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Україна зазначила, що в частині щодо агресії Росії проти України G20 немає чим пишатися. Речник МЗС Олег Ніколенко написав, що реалістичнішим були б формулювання: не "всі країни" повинні діяти відповідно до принципів ООН, а конкретно Росія, не "війна в Україні", а війна проти України, не просто "недопустимими у війні є погрози ядерною зброєю", а у війні проти України недопустимими є погрози Росії ядерною зброєю. 

У США натомість вважають, що декларація "дуже добре відстоює принцип, згідно з яким держави не можуть використовувати силу для отримання територій або для порушення територіальної цілісності, суверенітету чи політичної незалежності інших держав". Німеччина та Британія також позитивно оцінили документ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies