Помер британський генетик, який клонував вівцю Доллі

Декілька років тому Ян Вілмут повідомив, о у нього діагностували хворобу Паркінсона.

У віці 79 років помер британський генетик Ян Вілмут, який очолював групу, що клонувала вівцю Доллі, повідомляє The Guardian.

Він відомий різними експериментами, зокрема, міжвидовим схрещуванням, клонуванням тварин. Науковець працював у галузі зоотехніки та кріоконсервації із кінця 1960-х років. У 1973 році він був частиною команди Кембриджського університету, яка створила перше теля, що народилося із замороженого ембріона.

У 2006 році Вілмут став першим директором Центру регенеративної медицини MRC при Единбурзькому університеті, а через два роки був висвячений у лицарі в за заслуги перед наукою.

Серед найвідоміших експериментів Вілмута - вівця Доллі, яку клонували у 1996 році. Раніше вівцю клонували з ембріональних клітин. Натомість Доллі була першою створеною із культивованої молочної клітини.

Інтерес генетика до цієї області зберігався протягом усієї його кар'єри. Вілмут, зокрема, звернув увагу на дослідження того, як стовбурові клітини можна використовувати в регенеративній медицині.

Науковець вийшов пенсію у 2012 році, а у 2018 році повідомив, що у нього діагностували хворобу Паркінсона.

Нагадаємо, раніше китайські вчені створили генетично модифіковану вівцю з геном, що відповідає за вироблення "правильних" жирів. А в Техасі народився клонований малюк коня Пржевальського.