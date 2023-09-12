США застерегли Північну Корею від "будь-яких кроків" щодо постачання зброї Росії

Сполучені Штати застерегли Північну Корею від будь-яких кроків щодо постачання Росії зброї та пригрозили подальшими санкціями проти Пхеньяну. Це сталося після того, як Кремль підтвердив, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин відвідає Росію на запрошення президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Незважаючи на заперечення як Пхеньяном, так і Москвою, Штати заявили про "активне просування" переговорів про постачання зброї Росії, яка витратила величезні запаси зброї за понад 18 місяців війни в Україні.

За словами речника Державного департаменту Метью Міллера, для Північної Кореї було б "великою помилкою" постачати Росії зброю для використання в Україні.

Він наголосив, що такі поставки зброї порушуватимуть численні резолюції Ради Безпеки ООН.

"Звичайно, ми агресивно застосували наші санкції проти організацій, які фінансують військові дії Росії, і ми продовжуватимемо застосовувати ці санкції та без вагань запроваджуватимемо нові санкції належним чином", – додав Міллер.

Нагадаємо, сьогодні вночі Кім Чен Ин прибув до Росії на зустріч із її президентом Путіним. Зустріч, імовірно, буде зосереджена на військовій співпраці та, можливо, угоді про постачання зброї. Про це повідомляло агентство Reuters із посиланням на офіційні особи та аналітиків США та Південної Кореї. Завдяки санкціям РФ не може купувати зброю та боєприпаси у цивілізованих країн, тож шукає їх по державах-"аутсайдерах".

Північна Корея є однією з небагатьох країн, які відкрито підтримали Росію після її повномасштабного вторгнення в Україну минулого року, і минулого тижня Путін пообіцяв "планово розширювати двосторонні зв’язки в усіх відношеннях шляхом об’єднання зусиль".

Росія просить у Північної Кореї зброю та боєприпаси протягом місяців. Станом на початок серпня Україна не фіксувала постачань північнокрейського озброєння росіянам, говорив секретар РНБО Олексій Данілов. Є дані лише про постачання іранського озброєння.

Наприкінці серпня Білий дім заявляв, що Росія веде переговори з Пхеньяном про придбання зброї для підтримки своєї війни проти України.