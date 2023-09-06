Білий дім: КНДР "заплатить свою ціну" у разі постачань зброї Росії

США відомо, що переговори про постачання тривають, і Кім Чен Ин сподівається на особисту розмову з Путіним.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі , Вашингтоні, 11 липня 2022.

США застерегли лідера КНДР Кім Чен Ина, що його країна матиме наслідки в разі постачання Росії зброї для використання проти України. Вашингтону відомо, що переговори про зброю між Москвою і Пхеньяном активно просуваються, повідомив на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Спочатку домовлятися про зброю до Пхеньяна літав російський міністр оборони. Тепер лідер КНДР Кім Чен Ин очікує продовження перемовин із Росією про зброю включно із переговорами на найвищому рівні.

Не виключено, що він сподівається на персональні переговори із президентом РФ.

"Я можу сказати ось що: надання зброї Росії для використання на полі бою для нападу на зернові сховища та опалювальну інфраструктуру великих міст напередодні зими, щоб спробувати завоювати територію, яка належить іншій суверенній нації, – це не позначиться добре на Північній Кореї, і вони заплатять за це ціну в міжнародному співтоваристві", – сказав Салліван.

Він додав, що в серпні США уже запровадили "конкретні цілеспрямовані санкції", щоб спробувати перешкодити будь-яким спробам використовувати Північну Корею як канал чи джерело постачання зброї до Росії. Також Штати і партнери передавали Північній Кореї приватно і публічно нагадування про необхідність дотримуватися заявлених зобовʼязань не давати росіянам зброю.

Росія просить у Північної Кореї зброю та боєприпаси протягом місяців. Станом на початок серпня Україна не фіксувала постачань північнокрейського озброєння росіянам, говорив секретар РНБО Олексій Данілов. Є дані лише про постачання іранського озброєння.

Завдяки санкціям РФ не може купувати зброю та боєприпаси у цивілізованих країн, тож шукає їх по державах-"аутсайдерах".