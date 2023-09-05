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Президент Румунії заперечив, що на територію його держави впали уламки російських "шахедів"

Клаус Йоганніс наголосив, що він точно знає, хто, коли і що має робити, якщо щось впаде на територію НАТО. 

Президент Румунії заперечив, що на територію його держави впали уламки російських "шахедів"
Клаус Йоганніс
Фото: X/Klaus Iohannis

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території його держави немає "жодної деталі, ні дрона, ні якоїсь іншої частини будь-якого пристрою", коментуючи можливе падіння уламків "шахедів", передає Digi24.

Йоганніс наголосив, що влада повністю контролює повітряний простір, але стурбований тим, що атаки відбуваються близько від кордону. За словами румунського президента, нині атаки сталися за 800 метрів від державного кордону.

"Але ми насторожі, і всередині НАТО ми дуже добре захищені", - додав президент Румунії.

Він зауважив, що точно знає, хто, коли і що має робити, якщо щось впаде на територію НАТО. 

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Нагадаємо, під час масованої повітряної атаки РФ проти України у ніч з 3 на 4 вересня уламки "шахедів" впали на територію Румунії. Глава МЗСУ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння дронів.

За інформацією Державної прикордонної служби України, вночі російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії в районі Ізмаїльського порту.

У Міноборони Румунії заявили натомість, що атака російських дронів "не становила прямої військової загрози" для країни.

Минулого місяця керівник комуни Чаталкіой румунського містіа Тулча заявив, що під час російської атаки на порт Ізмаїл ворожі дрони залетіли на румунську територію, один із безпілотників упав у лісі. На цю інформацію відреагувало Міністерство оборони Румунії. На місце прибула слідчо-оперативна група. Згодом представник відомства повідомив, що фахівці "не знайшли нічого, що підтверджувало би інформацію, яка з'явилася в інформаційному просторі".

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