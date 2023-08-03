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ЗМІ повідомили про залітання російських дронів на територію Румунії. Міноборони країни заперечило

Від вибухової хвилі у помешканнях були пошкоджені вікна. Міноборони заявляє, що дрони РФ повітряний простір Румунії не перетинали.

ЗМІ повідомили про залітання російських дронів на територію Румунії. Міноборони країни заперечило
Фото: тг-канал Цаплієнка

Керівник комуни Чаталкіой румунського містіа Тулча заявив, що під час російської атаки на порт Ізмаїл ворожі дрони залетіли на румунську територію, один із безпілотників упав у лісі, передає Digi24.

Жителі комуни розповідали, що дрони летіли над їхніми будинками. Від вибухової хвилі у помешканнях були пошкоджені вікна. Люди були перелякані.

На цю інформацію відреагувало Міністерство оборони Румунії. На місце прибула слідчо-оперативна група. Згодом представник відомства повідомив, що фахівці "не знайшли нічого, що підтверджувало би інформацію, яка з'явилася в інформаційному просторі".

Румунське міністерство заявило, що жоден дрон не увійшов у повітряний простір країни. Водночас відомство посилило заходи безпеки і постійно контролює наземний, повітряний і морський простори та співпрацює з НАТО для посилення оборони.

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Нагадаємо, у ніч на 2 серпня російська армія знову атакувала портову інфраструктуру, повʼязану з експортом українського зерна. "Шахедами" росіяни вдарили по півдню Одеської області. Через атаку на об'єктах портової та промислової інфраструктури виниклі пожежі, пошкоджено елеватор.

Згодом міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що під час нічної повітряної атаки Росія зіпсувала 40 000 тонн зерна в дунайських портах.

Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс засудив атаку Росії на порт "Рені", що на Одещині.

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