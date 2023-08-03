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Казахстанських інтернет-користувачів намагаються вербувати до російської армії

Охочим підписати контракт із армією РФ пропонують майже пів мільйона рублів.

У Казахстані з'явилися оголошення із закликом вступати до армії Росії, передає Sky News.

На екранах інтернет-користувачів почали з'являтися оголошення, у яких пропонують 495 000 російських рублів за контракт із армією РФ, а також щомісячну зарплату у розмірі не менше 190 000 рублів.

На рекламі зображені прапори Росії та Казахстану і гасло "пліч-о-пліч". Ці рекламні оголошення ведуть на веб-сайт, де пропонується потенційним новобранцям можливість приєднатися до російської армії Сахалінської області на Далекому Сході. 

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Нагадаємо, раніше на півночі Казахстану, у Костанайській області, теж зафіксували спроби вербування жителів на війну. Країна, як відомо, забороняє своїм громадянам брати участь у війнах за кордоном.

Взимку цього року у Казахстані із партії "Ак жол" виключили депутата Азамата Абільдаєва, який підтримав політику президента Росії Володимира Путіна та військове вторгнення в Україну.

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