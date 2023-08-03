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Сапери виявили зранку 3 серпня дві російські протипіхотні міни на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Міни було знешкоджено, що дозволило гарантувати безпеку експертів", - додав Тарнавський.

Нагадаємо, нещодавно експерти Міжнародного агентства з атомної енергії бачили спрямовані протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції.

Тим часом російські окупанти охолодили п'ятий енергоблок після переведення в гарячий зупин четвертого блока Запорізької АЕС.