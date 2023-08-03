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Сапери виявили на шляху місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС дві російські протипіхотні міни

Небезпечні знахідки знешкодили.

Сапери виявили на шляху місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС дві російські протипіхотні міни

Сапери виявили зранку 3 серпня дві російські протипіхотні міни на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Міни було знешкоджено, що дозволило гарантувати безпеку експертів", - додав Тарнавський.

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Нагадаємо, нещодавно експерти Міжнародного агентства з атомної енергії бачили спрямовані протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції.

Тим часом російські окупанти охолодили п'ятий енергоблок після переведення в гарячий зупин четвертого блока Запорізької АЕС.

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