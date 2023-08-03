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Нацгвардійці просунулися на півтора кілометра по фронту на Мелітопольському напрямку

На Маріїнському та Бердянському напрямках сили Нацгвардії утримують рубежі оборони. 

Нацгвардійці просунулися на півтора кілометра по фронту на Мелітопольському напрямку
Фото: Ігор Клименко

Підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Нацгвардії просунулися на близько 650 метрів углиб оборони противника, на півтора кілометра по фронту та закріпилися на зайнятому рубежі на Мелітопольському напрямку. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На цьому напрямку гвардійці продовжували наступальні дії у складі ударних угруповань Сил оборони.

На Маріїнському та Бердянському напрямках сили Нацгвардії утримують рубежі оборони. 

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На Куп'янському напрямку сили та засоби Нацгвардії надійно утримують займані рубежі, а підрозділи спеціального призначення продовжують ведення аеророзвідки. 

У прикордонних районах Сумської області нацгвардійці викривають наміри ворожих ДРГ, аби не допустити їхньої діяльності на нашій території. 

На Херсонському напрямку підрозділи Нацгвардії продовжують виконувати заходи з гуманітарного розмінування та стабілізаційні дії.

Нагадаємо, що за минулий тиждень війська України звільнили 12,6 квадратних кілометрів.

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