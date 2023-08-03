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У МВС ідентифікували понад 3 тисячі колаборантів та зрадників України

Загалом встановлено 232 тисячі військових злочинців та зрадників.

У МВС ідентифікували понад 3 тисячі колаборантів та зрадників України

У Міністерстві внутрішніх справ України ідентифікували понад 232 тисячі військових злочинців та зрадників. Про це повідомили у МВС.

Як зазначив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, коли правоохоронці ідентифікують росіянина або громадянина України, який на боці так званих "ДНР"/"ЛНР" воює проти України, його дані вносяться до інформаційної підсистеми “Воєнний злочинець”. 

“Цією інформацією ми ділимося з нашими партнерами через канали Європолу. Вони потім самі вирішують, чи закривати цим громадянам доступ до своїх країн, оскільки це потенційні терористи”, − наголосив заступник міністра. 

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За воєнними злочинцями стежать не тільки українські правоохоронці. “Адже завдяки співпраці з Європолом, коли такі особи заїжджають до інших країн як туристи, то до них вже зовсім інше ставлення. На них звертають увагу, стежать, що вони роблять в країні перебування та з ким зустрічаються. Тобто це додатковий інструмент, який ми надаємо правоохоронним відомствам наших міжнародних партнерів для того, щоб мати ще одну можливість показати кожному злодію, що те, що він перейшов кордони України зі зброєю, це ніколи не буде забуто”, − зазначив Тимченко.

Станом на 3 серпня до інформаційної підсистеми внесені відомості про 232 131 особу, з яких щодо:

  • 197 857 військовослужбовців російських окупаційних військ;
  • 3 522 представників незаконних збройних формувань та приватних військових компаній;
  • 3 267 колаборантів та зрадників України;
  • 401 представника військово-політичного керівництва країни-агресора.

Міжвідомча інформаційна підсистема "Воєнний злочинець" об'єднує в одному інформаційному просторі відомості про воєнних злочинців, виявлених під час російської військової агресії. Окрім Національної поліції України, доступ до підсистеми для наповнення та обміну інформацією мають Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора України, Державне бюро розслідувань України, Генеральний штаб ЗСУ, Головне управління розвідки МОУ, Служба зовнішньої розвідки України, Державна прикордонна служба України, Державна пенітенціарна служба України, Національне антикорупційне бюро України, Бюро економічної безпеки України.

Нагадаємо, унаслідок перевірки діяльності прокуратур у прикордонних областях встановлено 10 підозрюваних у державній зраді або колабораціонізмі.

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