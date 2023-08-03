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Аби повернути дітей до України, потрібно закрити небо, − Шмигаль

Безпека – це те, що дасть змогу повернути додому бізнес та українців. 

Аби повернути дітей до України, потрібно закрити небо, − Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

У системах освіти країн Європейському Союзі офіційно зареєстровано понад 770 тисяч дітей. 

Про це на нараді послів заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Ми вважаємо, що дітей набагато більше. Мільйон дітей − це величезний ресурс нашого майбутнього, який треба сюди повернути. Щоб повернути сюди дітей, потрібна безпека. Бо їхні мами, їхні батьки питають, для чого повертати дітей, якщо вони вже адаптуються, асимілюються в тих країнах”, − сказав він. 

Очільник підкреслив, що безпека – це те, що дасть змогу повернути додому бізнес та українців. 

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“Тому закрити небо – це те, над чим треба працювати. Завдання №1 − система протиповітряного захисту, протиракетного захисту, F16 – це те, чого ми потребуємо сьогодні”, − додав Шмигаль.

Нагадаємо, як повідомив міністр освіти України Оксен Лісовий, результати навчання дітей за кордоном будуть зараховані в Україні. Зарахування до шкіл після повернення в Україну зійснюється за заявою одного з батьків, опікунів чи законних представників.

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