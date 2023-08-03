Аби повернути дітей до України, потрібно закрити небо, − Шмигаль

Безпека – це те, що дасть змогу повернути додому бізнес та українців.

У системах освіти країн Європейському Союзі офіційно зареєстровано понад 770 тисяч дітей.

Про це на нараді послів заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Ми вважаємо, що дітей набагато більше. Мільйон дітей − це величезний ресурс нашого майбутнього, який треба сюди повернути. Щоб повернути сюди дітей, потрібна безпека. Бо їхні мами, їхні батьки питають, для чого повертати дітей, якщо вони вже адаптуються, асимілюються в тих країнах”, − сказав він.

Очільник підкреслив, що безпека – це те, що дасть змогу повернути додому бізнес та українців.

“Тому закрити небо – це те, над чим треба працювати. Завдання №1 − система протиповітряного захисту, протиракетного захисту, F16 – це те, чого ми потребуємо сьогодні”, − додав Шмигаль.

Нагадаємо, як повідомив міністр освіти України Оксен Лісовий, результати навчання дітей за кордоном будуть зараховані в Україні. Зарахування до шкіл після повернення в Україну зійснюється за заявою одного з батьків, опікунів чи законних представників.