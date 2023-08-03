У складі російських ракет і дронів комплектуючі з 50 країн, що потрапили в РФ попри санкції, – Шмигаль

Головне наразі – максимальне санкціювання виробників високотехнологічних чіпів, мікросхем та обладнання, яке використовується в російських ракетах, в іранських дронах та в іншому військовому обладнанні, яке збирається сьогодні в РФ.

Про це заявив на нараді послів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це дуже важливо: не давати обходити ті санкції, тому що навіть на сьогоднішній день ми бачимо уламки ракет, дронів, які кожну ніч над Україною знищуються нашими протиповітряними військами. Вони вироблені вже цього року, крайній момент – квітень цього року. Вони були вироблені на основі високотехнологічних комплектуючих з 50 країн, зокрема й з країн G7, які постачалися минулого і цього року, незважаючи на санкції", – наголосив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що всі виробники зафіксовані, списки є.

"Треба цю роботу продовжити і в усіх країнах-постачальниках такої високотехнологічної продукції, а також в країнах-посередниках, які допомагають Росії або російським компаніям отримувати таку комплектацію. Звичайно, треба ці речі дуже уважно санкціонувати, тиснути і блокувати", – підкреслив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу продовжила ще на шість місяців – до 31 січня 2024 року – дію секторальних санкцій проти Росії. Санкції "складаються з широкого спектра секторальних заходів, включно з обмеженнями щодо фінансів, енергетики, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші".

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Російська Федерація досі здатна виготовляти високоточні крилаті ракети завдяки тому, що змогла обходити санкції та отримувати необхідні комплектуючі.