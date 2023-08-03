У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку

Слідство встановило, що батько депутата насправді сам виїжджав і сам повертався – без супроводу Дубінського.

Служба безпеки України та ДБР прийшли з обшуками до народного депутата, який під виглядом супроводження батька на лікування виїхав за кордон. Йдеться про Олександра Дубінського, підтвердили джерела LB.ua в правоохоронних органах.

У пресслужбі СБУ повідомили, що слідство перевіряє обставини і законність виїзду парламентаря під час воєнного стану. За даними слідства, народний обранець поїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

Фото: СБУ в Telegram

"При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно – без фактичного супроводу парламентаря. Крім того, правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підроблення", – додали в СБУ.

В ДБР зазначили, що батько депутата повернувся до України значно раніше, ніж сам депутат. А парламентар, будучи за кордоном, зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема до державних органів, що може свідчити про їх підробку.

Для з’ясування всіх цих обставин і надання правової оцінки діям депутата тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення)

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статей передбачає покарання до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нещодавно військовослужбовець Антон Швець зʼясував, що Дубінський через МОЗ отримав дозвіл на виїзд за кордон – нібито для супроводження на лікування батька з онкологією. При цьому дозвіл діяв з кінця червня до 10 липня, але іще 25 липня, як припустив Швець, нардеп не був в Україні. Фотографії із чоловіком з прикметним тату на нозі, як у Дубінського, дівчина нардепа публікувала 26 липня з Іспанії.

Дубінський підтвердив виїзд за кордон, але лише після того, як дані про подорож опублікував Швець – 25 липня.

Дубінський перебуває під американськими та українськими санкціями. Звинувачується разом із підозрюваним у держзраді екснардепом Андрієм Деркачем у втручанні у президентські вибори Сполучених Штатів 2020 року з приміткою, що є "частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу".

До обрання народним депутатом у 2019 році ("Слуга Народу", 94 округ) Дубінський багато років працював на телеканалах Коломойського в якості ведучого та креативного продюсера.

У 2019 році нардеп став фігурантом розслідування журналістів Bihus.info: Дубінський і його родина протягом останніх кількох років набули у власність загалом 24 квартир, 17 автівок, два будинки і 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 млн доларів.

За даними "Детектор Медіа", Дубінський неодноразово поширював недостовірну та маніпулятивну інформацію.

З фракції СН виключений. Як писав Рух Чесно, Дубінський з початку 2022 і до травня 2023 пропустив 60% парламентських засідань. У 2023 році заявив, що в Україні є "гоніння" на церкви УПЦ МП. У 2022 році не підписав звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із вимогою внести у порядок денний найближчої сесії законодавчі ініціативи, щодо позбавлення повноважень народних депутатів та депутатів місцевих рад, які були обрані від заборонених проросійських партій.