Ворог за добу атакував десять областей України

У Київській області нічна тривога тривала більше трьох годин. Влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. За попередньою інформацією, падінь уламків немає. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу – шість обстрілів (42 вибухи). Ворог використовував міномети та артилерію. Рашисти поцілили по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району: були обстріли у напрямку сіл Тимоновичі, Михальчина Слобода, Карповичі, Леонівка та Сновської громади. Стріляли у няпрямку села Клюси. Без втрат та руйнувань.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив два обстріли. Зафіксовано 15 вибухів, обстріляно два населених пункти у Краснопільській та Юнаківській громадах – росіяни гатили з мінометів та ракетних систем залпового вогню. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня було 35 обстрілів. Зафіксовано 206 вибухів. Обстріляно 35 населених пунктів у восьми територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Миропільській, Есманській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській. Краснопільська громада: пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль. Есманська громада: пошкоджено дорожнє покриття. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

У Миколаївській вчора протягом дня ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади та узбережжю Очакова. Постраждалих немає.

У Луганській учора удари з неба рашисти спрямували по Білогорівці. Артилерійського тиску від окупантів зазнали Невська і та сама Білогорівка. За добу противник здійснив 120 обстрілів (572 снаряди).

У Харківській на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Козачої Лопані. Здійснив мінометні та артилерійські обстріл Тимофіївки, Ветеринарного, Охрімівки та Петропавлівки. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Петропавлівки, Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Новомлинськ, Фиголівка, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ. В Явірську під час проведення розмінування поля підірвався трактор на дистанційному керуванні. Постраждалих немає.

У Запорізькій ворог продовжує завдавати ударів: за минулу добу зафіксовано 80 обстрілів по 21 населеному пункту. Артилерійські удари прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Новодарівки, Червоного, Левадного, Чарівного, Новоандріївки, Щербаків, Преображенки, Білогір'я, Малинівки, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Степногірська, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, П'ятихаток та Павлівки. військові рф здійснили пʼять обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Білогір'ю та Степовому, атакували БпЛА Чарівне, Новоандріївку, Малі Щербаки та Павлівку, завдали двох авіаційних ударів по Оріхову та П'ятихатках й ракетного удару по Михайло-Лукашевому. Через ворожий артилерійський обстріл по Преображенці загинула 58-річна жінка. Надійшло 42 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських та господарських приміщень, а також об’єктів інфраструктури.

У Донецькій минулої доби рашисти здійснили 20 обстрілів населених пунктів області: Авдіївки, Слов’янська, Залізного, Торецька, Часового Яру, Великої Новосілки, Благодатного, Богданівки, Мирного, Мемрика, Новобахмутівки. Пошкоджено 18 житлових будинків (з них шість – багатоквартирних), шість цивільних автомобілів, будівля колишнього підприємства "НДІВН", ЛЕП, автомийка, посудний цех. На Донеччині за добу: одна людина загинула, пʼятеро поранених.

У Дніпропетровській вночі страждали два райони – Нікопольський та Синельниківський. У першому ворог двічі цілив по Червоногригорівській громаді. Застосовував важку артилерію. Випустив понад півтора десятка снарядів. Пошкоджені чотири приватні будинки, мережі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач, школу. По освітньому закладу агресор вгатив і у Покровській громаді. Він частково зруйнований. Місцеві жителі не постраждали. Вчора росіяни з важкої артилерії тричі поцілили по Нікополю та Марганецькій громаді. У районному центрі побили два приватні будинки. Пошкодили лінії електропередач.

У Херсонській сьогодні зранку російська армія обстріляла середмістя Херсона – собор і громадський транспорт. Є поранені. За добу по області противник здійснив 55 обстрілів: (264 снаряди), з них по Херсону – вісім обстрілів (72 снаряди). Влучання в райони 27 населених пунктів, приміщення банків "Укрсіббанку" та "Кредобанку", територію слідчого ізолятора, приміщення Почесного консульства Грецької республіки у Херсоні. Вночі 2 серпня російська армія знову атакувала центральну частину Херсона – окупанти вдарили по житловому кварталу. Ворог вкотре прицільно бив по домівках містян. У місцях влучань виникли пожежі, котрі оперативно ліквідували рятувальники. Поранення отримали двоє людей. У середньому стані тяжкості шпиталізували 56-річну жінку, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці. Зранку обстріли середмістя Херсона продовжилися. Окупанти вдарили по банківському приміщенню, а також оселі 78-річної херсонки. Будівля зазнала пошкоджень, дивом жінка не постраждала. Всього за добу двоє людей дістали поранення.

Протягом минулої доби Росія також завдала по Україні удару іранськими БпЛА типу “Shahed”. Українська протиповітряна оборона знищила 23 ударних БпЛА. Росіяни можуть готують нові атак – ракетні, попередили військові.