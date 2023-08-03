Окупанти обстріляли консульство, СІЗО та банки в Херсонській області

Протягом минулої доби росіяни здійснили 55 обстрілів Херсонської області, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників, ПТРК та авіації. Двоє людей поранені.

По Херсону ворог випустив 72 снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення двох банків та консульства, територію слідчого ізолятора у місті Херсоні", – заявив він.

Днями окупанти інтенсифікували обстріли вільної частини Херсонської області. В ОВА повʼязали це з тим, що на окуповану частину ворог перемістив війська для поповнення втрат. Зокрема, 1 серпня вдарили по херсонській лікарні, внаслідок чого загинув лікар, а ще пʼять медиків були поранені.

Крім того, в тимчасово захопленій Каховці росіяни влаштували провокацій, щоб виявити підпільників.