Росія атакувала Україну вночі 2 серпня 37 "шахедами".

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Частину вдалося збити. Але частину. На щастя, люди не постраждали. Є влучання у південних районах – Одещина, наші порти. Робимо максимум із партнерами, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що дуже важливо, аби "світ не звикав до цього російського терору", бо "кожне влучання – це спільна проблема" для України та світу, маючи на увазі ситуацію з продовольчою безпекою та обстріли українських портів.

"Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи, й не лише проти нашої держави. Москва веде битву за глобальну катастрофу: цим божевільним потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився – цінові кризи їм потрібні, їм потрібні збої в постачанні. Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там у Москві сподівається, що нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання", - додав Зеленський.

Нагадаємо, цієї ночі ворожа армія запустила по Україні Shahed-136/131 із трьох напрямків – Курська і Приморсько-Ахтарська (російська територія), Чауди (Крим). Сили ППО збили 23 дрони, більшість – у Київській та Одеській областях.

Під обстріл потрапила портова інфраструктура, повʼязана з експортом українського зерна. Ударними безпілотниками Shahed росіяни вдарили по півдню Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури виниклі пожежі, пошкоджено елеватор.