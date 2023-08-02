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На Київщині виявили нові пошкодження внаслідок нічної атаки росіян

Уламки "шахедів" впали на чотири житлові будинки.

На Київщині виявили нові пошкодження внаслідок нічної атаки росіян
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

На Київщині зросла кількість пошкоджених будинків унаслідок нічної атаки росіян. Наразі через падіння уламків пошкоджено чотири житлові будинки.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Як повідомляли раніше, внаслідок падіння уламків в одній із громад сталося загоряння приватного будинку. Пожежу, яка виникла, оперативно ліквідували.

Пізніше виявили пошкодження ще в трьох. Водночас вони незначні – дах, стіни, фасади.

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Крім того, в одному із оздоровчих закладів області хвилею вибило вікна, а також частково зруйнована покрівля. Пошкоджено також два автомобілі та два нежитлові приміщення.

Триває робота з ліквідації наслідків атаки ворога. Власникам пошкоджених обʼєктів надається оперативна допомога.

Нагадаємо, в Києві під час повітряної атаки росіян уламки ударних безпілотників впали в декількох районах. У Соломʼянському уламки влучили в нежитлову будівлю. У Святошинському – загорілося дерево, і також пошкоджено будівлю.

Інформація про вибух у Голосіївському районі, за даними Кличка, не підтвердилась, але водночас у КМВА кажуть, що там було падіння уламків.

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