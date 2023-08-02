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На Куп'янському напрямку знищили бойову машину росіян

Аеророзвідники виявили замасковані позиції окупантів.

Сили оборони України знищили ворожу бойову машину на Куп'янському напрямку фронту.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що прикордонники-аеророзвідники виявили замасковані позиції та техніку противника.

"Далі по ним відпрацював міномет. Як результат - ворог недорахується щонайменше однієї бойової машини!", - додали у ДПСУ.

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Нагадаємо, що на Таврійському напрямку Сили оборони України за добу знищили 19 одиниць техніки російських загарбників, зокрема ТОС-1А “Сонцепьок”.

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