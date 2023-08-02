На Куп'янському напрямку знищили бойову машину росіян

Сили оборони України знищили ворожу бойову машину на Куп'янському напрямку фронту.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що прикордонники-аеророзвідники виявили замасковані позиції та техніку противника.

"Далі по ним відпрацював міномет. Як результат - ворог недорахується щонайменше однієї бойової машини!", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що на Таврійському напрямку Сили оборони України за добу знищили 19 одиниць техніки російських загарбників, зокрема ТОС-1А “Сонцепьок”.