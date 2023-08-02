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Окупанти хочуть депортувати понад 10 тис. українських дітей, - ЦНС

До цієї програми залучена не лише верхівка агресора, а педагоги, лікарі, артисти.

Окупанти хочуть депортувати понад 10 тис. українських дітей, - ЦНС
Фото: змі окупантів

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники наказали вивезти понад 10 тис. місцевих дітей на "відпочинок".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Маленьких українців вивозять у табори у Дагестані, Чувашії, Краснодарському краї та інших регіонах. Там їх піддають ідеологічній обробці через пропагандистські концерти й "освітні заходи". Проект курує партія "Єдина Росія".

За даними ЦНС, діти нерідко стають жертвами злочинів. Так, у дитячому таборі у Анапі чотири дитини з тимчасово окупованих територій Донеччини стали жертвами педофіла, який скористався їх безправним статусом.

"Це і є політика геноциду українців, коли росіяни свідомо знищують ціле покоління в промисловому масштабі на рівні державної програми. До цієї програми залучена не лише верхівка агресора, чи купка колаборантів на місцях, а педагоги, лікарі, артисти й інші працівники таборів", - наголосили у ЦНС.

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Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до спеціального представника генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинії Гамби з проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати їх Україні.

Влада України зафіксувала перебування наших дітей, викрадених РФ, у 57 регіонах Росії.

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