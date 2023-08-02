Під час нічної повітряної атаки Росія зіпсувала 40 000 тонн зерна в дунайських портах.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у фейсбуці і опублікував фото наслідків.

"За цими фотографіями – життя сотень мільйонів людей. В Україні, в Європі, в Африці. Дорослих і маленьких, бідних і багатих, тих хто на боці цивілізації і тих, хто, на жаль, досі підтримує росіян. На фотографіях зруйнована інфраструктура портів Дунайського кластеру. Сьогодні вночі Росія атакувала їх іранськими дронами. Це самі ті порти, які сьогодні стали основою глобальної продовольчої безпеки", - написав він.

Міністр зазначив, що українське зерно незамінне для світу і в найближчі роки не можу бути заміненим жодною іншою країною. Саме тому будь-яке порушення логістичних ланцюгів викликає дефіцит та стрибок цін.

Кубраков розповів, що росіяни завдали ударів по складам та елеваторам, в результаті чого було пошкоджено майже 40 тис тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль. Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства - ключового українського вантажоперевізника на Дунаї.

"Світ має чинити опір. Атаки на українські порти – загроза світу. Ми здатні захистити себе, наші сили ППО вміють ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно її більше. Кожна установка – збережене життя. Швидкість та рішучість – це доля сильних", - наголосив міністр.

Нагадаємо, що після 17 липня 2023 року, коли Росія в односторонньому порядку оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, її армія почала систематично знищувати українську портову інфраструктуру.

19 липня росіяни ударом знищили 60 000 тонн зерна, що призначалося Китаю.

Із 19 до 23 липня Росія щодня атакувала ракетами та дронами Одесу та порти на Чорноморському узбережжі, а потім взялася і за порти на Дунаї: 24 липня атакувала порт Рені, а 2 серпня - порт Ізмаїл.