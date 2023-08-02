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У Києві та на Київщині очікується гроза до кінця доби

3 серпня у Києві та Київській області мінлива хмарність.

У Києві та на Київщині очікується гроза до кінця доби
Фото: ЕРА/UPG

Синоптики попереджають, що у другій половині дня 2 серпня у Києві та на Київщині вируватиме гроза.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. У другій половині дня 2 серпня, зі збереженням вночі 3 серпня гроза", - йдеться у повідомленні.

У регіоні оголошено перший рівень небезпечності – "жовтий".

За прогнозом 3 серпня у Києві та Київській області мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер західний 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°. По Києву вночі 16-18°, вдень 27-29°.

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