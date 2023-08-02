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У Чорному морі перебуває ракетоносій ворога

Загальний залп становить до чотирьох ракет.

У Чорному морі перебуває ракетоносій ворога
Фото: missilethreat.csis.org

Росія вивела на бойове чергування у Чорне море один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до чотирьох ракет.

Про це повідомляють у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

"Станом на 11:00 2 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет", – ідеться у повідомленні.

В Азовському морі РФ тримає один корабель, у Середземному – вісім кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить до 24 ракет.

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Нагадаємо, у понеділок 31 липня після перерви у кілька днів ворог вивів в море кораблі, споряджені "Калібрами". Вдень на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувало три ракетоносії. загальний залп становив до 16 "Калібрів". 

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