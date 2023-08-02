Росія створює два великі підрозділи для підсилення сухопутних сил, – Міноборони Британії

Для їх створення необхідно провести нову хвилю мобілізації.

Протягом останніх двох місяців Росія почала створювати нові великі формування, щоб посилити сухопутні сили. До них належить 25-та загальновійськова армія.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У зведенні зазначається, що після вторгнення в Україну РФ переважно використовувала мобілізованих резервістів для поповнення наявних формувань або у складі піхотних полів тероборони. Росія рідко створювала нові загальновійськові формування як самодостатні сили. Винятком став 3-й армійський корпус, який загалом показав погані результати.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 August 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lL2Ac36Q85 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 2, 2023

Аналітики припускають, що Росія, ймовірно, розгорне якесь нове формування у якості резервних сил в Україні. У довгостроковій перспективі вона прагне посилити свої сили проти НАТО.

Однак без великої хвилі обов’язкової мобілізації РФ навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити ресурсами навіть одну нову армію.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 1 серпня, Сили оборони ліквідували близько 540 російських окупантів. З 24 лютого 2022 року по сьогодні армія РФ втратила близько 247 230 осіб.