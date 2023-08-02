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Росія створює два великі підрозділи для підсилення сухопутних сил, – Міноборони Британії

Для їх створення необхідно провести нову хвилю мобілізації.

Росія створює два великі підрозділи для підсилення сухопутних сил, – Міноборони Британії
Фото: ТАСС

Протягом останніх двох місяців Росія почала створювати нові великі формування, щоб посилити сухопутні сили. До них належить 25-та загальновійськова армія.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У зведенні зазначається, що після вторгнення в Україну РФ переважно використовувала мобілізованих резервістів для поповнення наявних формувань або у складі піхотних полів тероборони. Росія рідко створювала нові загальновійськові формування як самодостатні сили. Винятком став 3-й армійський корпус, який загалом показав погані результати.

Аналітики припускають, що Росія, ймовірно, розгорне якесь нове формування у якості резервних сил в Україні. У довгостроковій перспективі вона прагне посилити свої сили проти НАТО.

Однак без великої хвилі обов’язкової мобілізації РФ навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити ресурсами навіть одну нову армію.

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Нагадаємо, протягом минулої доби, 1 серпня, Сили оборони ліквідували близько 540 російських окупантів. З 24 лютого 2022 року по сьогодні армія РФ втратила близько 247 230 осіб.

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