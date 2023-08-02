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Резніков показав 10-у модель FPV-безпілотника, який офіційно стає в експлуатацію в ЗСУ

Він виготовлений в Україні. 

Уже десята модель FPV-безпілотника офіційно стає в експлуатацію в ЗСУ. Ця модель збирається в Україні, але переважно з іноземних комплектуючих, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

10 модель FPV-безпілотника у ЗСУ
Фото: Олексій Резніков у Facebook
10 модель FPV-безпілотника у ЗСУ

За його словами, наступний рівень – виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин. Резніков зазначив, що за 15 місяців Міноборони прийняло на озброєння та до експлуатації понад 30 моделей БпЛА різних типів – розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів.

"Зараз ми діємо максимально гнучко, щоб усі спроможні команди розробників та виробників мали можливість себе проявити", – запевнив він.

Резніков нагадав, що в вересні за ініціативи Міноборони суттєво спростили процедури прийняття озброєння та військової техніки в експлуатацію, завдяки чому "формальності, які раніше займали до двох років, тепер ми проводимо за лічені тижні, у цьому виробникам допомагає, зокрема, Акселератор Міністерства оборони".

"Демонстративно будувати завод розміром зі стадіон ми не будемо. Принаймні, не зараз. Ми знайдемо асиметричне рішення, ворог його відчує на полі бою", – запевнив Резінков. 

FPV-дрони (First Person View) супроводжують зброю до ворожої цілі та вимагають ретельної підготовки операторів. 

Про те, що гальмує українське виробництво безпілотників та як це можна виправити, читайте в матеріалі LB.ua. 

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